الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأمم المتحدة فى تقرير لها، اليوم الجمعة، أنه من بين أكثر من 15 ألف امرأة حامل ومرضّعة خضعن للتقييم خلال فترة إعداد التقرير، تم تشخيص معاناة أكثر من 12 ألفا منهم، أى نحو 79 بالمئة، من سوء تغذية حاد، مشيرا إلى أن سوء التغذية المتوسط لدى الأطفال ما دون سن الخامسة يتخطى أيضا الحد الأقصى الطارئ عالميا البالغ 15%، ويبلغ 18%، فى حين أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادا هى 2.4%، وهى أعلى من نسبة 2%، التى تصنّف عند المستوى الطارئ.
ويأتى تحذير الأمم المتحدة فى تقريرها عقب إعلان إثيوبيا أمس طرد 7 مسؤولين فى وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب تدخلهم فى شؤون البلاد الداخلية، من بينهم المديرين المحليين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
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