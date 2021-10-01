سلفتك بدون تحويل الراتب وبدون أي ضمانات وإيداع نقدى فورى

سلفتك بدون تحويل الراتب وبدون أي ضمانات ، أسرع تمويل شخصي يمكن أن يحصل عليه المواطن السعودي ، حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، قرض شخصي بسيولة نقدية سريعة ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب، كما أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لديها بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل ميسر بموافقة سريعة من منصة سلفة علي الطلب.

إيداع مبلغ التمويل بشكل سريع وفورى في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية ، يمكن أن تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ السلفة علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة ، وتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة.

طالب التمويل يشترط أن يكون مواطن سعودي ، الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي سلفة. الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18سنة للاستفادة من المنتج. أما الحد الأقصى لعمر العميل يجب أن يكون 60 سنة ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي. الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون 4000 ريال سعودي. مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية يحب أن تكون لا تقل عن ثلاثة أشهر ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية. أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر ، لإنهاء إجراءات طلب الحصول على القرض الفورى بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

مزايا القرض الشخصي المتاح لدي منصة سلفة في المملكة العربية السعوديةالشروط الأساسية للتقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة