انخفاض سعر هيونداي النترا 2021 سمارت في السعودية 16%.. سعر خرافي

انخفض سعر هيونداي النترا 2021 سمارت في المملكة العربية السعودية بنسبة 16% عن وقت ما تم طرحها لأول مرة في المملكة في الربع الأخير من عام 2019، وتعد النترا 2021 سمارت واحدة من أكثر السيارات التي حققت مبيعات في السعودية، وذلك لصرفية وقودها القليلة حيث تستهلك لتر واحد فقط من البنزين أمام سير 18 كيلومتر.

سعر هيونداي النترا 2021 سمارت في السعودية بعد انخفاضه 16%

64 ألف ريال سعودي بعدما كان 78 الف ريال سعودي تقربيًا وقتما تم طرحها.

مواصفات هيونداي النترا سمارت 2021 في السعودية

تأتي السيارة بقوة 100 حصان بسعة محرك 1.4 لتر.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بدفع أمامي للعجلات.

تحتوي هيونداي النترا سمارت على ناقل حركة أتوماتيكي.

وكذلك تحتوي على حساسات خلفية.

وفي الوقت نفسه على صعيد الأمان تحتوي السيارة على 2 وسادة هوائية لحماية مستقلي السيارة في حالات الطوارئ.

هيونداي النترا مستعملة نص فل حراج

يتراوح متوسط اسعار النترا المستعملة لدى حراج من 18 إلى 40 ألف ريال من موديلات 2013 وحتى 2018.

عروض الوعلان عن سيارات هيونداي الجديدة

أطلق الوعلان بالتعاون مع بنك الرياض عروض تقسيط على سيارات من الموديلات التالية:

سوناتا بقسط شهري يبدأ من 1168 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك سيارة كريتا بقسط يبدأ من 907 ريال سعودي.

كونا بقسط يبدأ من 1108 يبدأ من ريال سعودي، وتعد كونا من أكثر السيارات الهيونداي جودة وقوة واعتمادية.

ملحوظة: تم حساب هذه الأقسام بمعرفة موقع وكالة هيونداي في السعودية وللاستفسار

مزايا أخرى لشراء سيارات هيونداي من الوعلان

0% رسوم تمويل.

وفي الوقت نفسه 0% دفعة أولى، وهو ما يؤدي إلى رفع ثقل كبير من على عتاق المستهلك.

بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية.

وكذلك هناك دفعة 40% فقد من سعر السيارة عند انتهاء مدة التقسيط.

عيوب هيونداي النترا سمارت في السعودية

الشكل الجديد للسيارة لم يتم إصلاح صدماته بسهولة وذلك لكثرة الخطوط الحادة في البدن.

وفي الوقت نفسه يأتي المحرك أقل في قوته من توقعات الكثيرين من السيارة وهو ما يؤثر على سرعتها وانطلاقتها على الطريق.