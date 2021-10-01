الامير حسين : أخذت المطعوم لذلك تجاوزت أعراض كورونا الخطيرة

دوت الخليج :- أكّد سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، أهمية زيادة الإقبال على المطاعيم للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.
وأضاف سموه، أنّ المطعوم ساهم في تخفيف أعراض إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّه “أخذت المطعوم لذلك تجاوزت الأعراض الخطيرة”.
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