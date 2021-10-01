كشفت شركة "غوغل" عن ميزة خاصة بسلامة وحماية مستخدمي هواتف "بكسل".
وتقدم "غوغل" في الهواتف ميزة تضمن السلامة للمستخدمين، حيث تدعم تطبيقا مدمجا في الأجهزة، يرسل تنبيهات آلية لقائمة الاتصال المخصصة بحالات الطوارئ، وذلك عند امتناع المستخدم عن الرد في وقت محدد، بالإضافة إلى الاتصال بالإسعاف وطلب المساعدة الطبية في حالات الحوادث المرورية مثلا.
وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن التطبيق Personal Safety يتيح تسجيل فيديو بشكل آلي، وذلك في حال تفعيل ميزة الطوارئ، يمكن أن تصل مدته 45 دقيقة، ويتم الاحتفاظ به على حساب "غوغل".
ويتم إرسال رابط لملف الفيديو لجهات اتصال الطوارئ التي قام المستخدم بتحديدها مسبقا، عند طلب ذلك في حالات معينة تتسم مثلا بطلب المساعدة أو الرعاية الصحية العاجلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة تضمن سلامة مستخدمي هواتف "بكسل" من "غوغل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.