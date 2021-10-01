بعد أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الأمريكى يزور باريس

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى بيان، يوم الجمعة، إن بلينكن سيزور باريس من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء وسيرأس اجتماعا وزاريا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كما يجرى محادثات مع المسؤولين الفرنسيين.
وقال برايس إن المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى والممثلة التجارية الأمريكية، كاترين تاى، ومسؤولين أمريكيين فى باريس سينضمون إلى بلينكن.
وبعد ذلك سيتوجه الوزير الأمريكى إلى المكسيك، لإجراء محادثات أمنية رفيعة المستوى يوم الجمعة المقبل.
وكانت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا قد أعلنت يوم 15 سبتمبر شراكة أمنية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ ستساعد أستراليا فى الحصول على غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.
وأدت الشراكة إلى إلغاء صفقة قيمتها 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية، وجاء رد فعل فرنسا غاضبا وقالت إن إلغاء الصفقة "طعنة فى الظهر".
وأجرى الرئيسان الأمريكى، جو بايدن، والفرنسى إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا، فى الأسبوع التالى، تعهدا خلاله ببدء "مشاورات مكثفة"حول علاقات البلدين.
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