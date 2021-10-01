تحديث معلومات المتقاعدين في العراق، بعد ما أعلنت هيئة التقاعد العامة المتواجدة في العراق بأن هناك إلزام بتحديث كافة المعلومات التي تخص كل متقاعد في العراق سواء كان داخل الدولة أو خارجها، وذلك يرجع إلى أن التحديث يساهم في حصول المتقاعد على راتبه الشهري دون أي انقطاع، لذلك نجد أن البحث المتواصل على وزارة المالية هيئة التقاعد الوطنية تحديث البيانات للمعلومات داخل مجالات البحث لم تأت من فراغ بكل تأكيد.

تحديث معلومات المتقاعدين في العراق

طرحت الهيئة العامة للتقاعد في العراق بأن هناك رابط خاص يساعد كل متقدم في عملية تحديث معلوماته في أسرع وقت ممكن، وبهذا يكون قد وفر على نفسه الوقت والجهد الذي كان يتم بذله من قبل رابط تحديث بيانات المتقاعدين 2021.

الخطوات الخاصة بعملية تحديث معلومات المتقاعدين