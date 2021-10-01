ضوابط الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة

برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة تضمن تعديل كافة الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، حيث أن هذا يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص، ولذلك تم التأكد على يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المتقدمين بمقدار متغير، حيث أن هذا ألا يتجاوز مخصص الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يشترط على المستفيد أن يتبع كافة الشروط الأساسية الواجب توافرها، لكي يتم الحصول على الدعم المادي، حيث أن سوف يتم عرض نتائج الأهلية من برنامج حساب المواطن.

ضوابط حساب المواطن للمستفيدين :

حساب المواطن أكد عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل المستفيد من الدعم المادي المخصص للمستفيدين، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم تعليق التسجيل في حساب المواطن إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي، ولذلك هذا يتضمن جميع التعديلات للازمة، وهذا تعليق استقبال كافة الطلبات الجديدة للمواطنين السعوديين المتقدمين لكي يتم الحصول على الدعم المادي من برنامج حساب المواطن.

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن أعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب على المتقدم أن يكون حاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن يكون مقيم بالسعودية بشكل دائم، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. يشترط على المستفيد عدم تواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

شروط الأهلية الواجب توافرها للحصول على الدعم المادي :صدور نتائج الأهلية من برنامج حساب المواطن :

أوضح حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية، على أن سوف يتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن الخاصة بشهر أكتوبر الجاري 2021م للمستفيدين والمستفيدات المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، بالإضافة إلى ذلك أن نتائج الأهلية لهذه الدورة، يتم صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين، حيث أن يحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك.