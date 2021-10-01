الهند تفرض حجرا صحيا واختبار كوفيد على القادمين من بريطانيا

قالت الهند إن المسافرين القادمين من بريطانيا سوف يخضعون لاختبارات فيروس كورونا المستجد، والحجر الصحي لمدة عشرة أيام، وذلك ردا على إجراءات مماثلة مفروضة على الهنود الذين يزورون المملكة المتحدة.
وتطالب الهند بريطانيا بإلغاء ما تصفه بأنه إجراء تمييزي يشمل الهنود حتى وإن كانوا مطعمين بشكل كامل بلقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند.
وناقش وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، المسألة مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في نيويورك هذا الأسبوع.
وانزعجت الهند من إقرار بريطانيا بلقاح أكسفورد وأسترازينيكا، واستبعادها للنسخة التي ينتجها معهد سيروم في الهند.
واعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيتعين على جميع المسافرين البريطانيين بغض النظر عن وضع التطعيم الخاص بهم، الخضوع لاختبارات بي سي آر قبل 72 ساعة من السفر، ومرة أخرى عند المغادرة.
هذا الأسبوع قالت الهند، وهي أكبر منتج للقاح في العالم، إنها سوف تستأنف تصدير فائض اللقاحات الواقية من فيروس كورونا والتبرع بأجزاء منها في أكتوبر، بعد فترة توقف طويلة بسبب الطفرة الهائلة في الإصابات المحلية الربيع الماضي.
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