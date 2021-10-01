بتكوين تصعد لأعلى مستوى في قرابة أسبوعين

ارتفعت بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر تقريبا، مدعومة بعوامل منها موسمية، إلى جانب تعليقات داعمة بشكل عام من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول الخميس.
وقال باول في شهادة بالكونغرس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه نية لحظر العملات المشفرة.
كما قال بعض المحللين إن أكتوبر عادة ما يكون شهرا إيجابيا بالنسبة للأصول الرقمية، بينما كان سبتمبر في السنوات السابقة من الفترات السلبية للقطاع.
وصعدت أكبر العملات المشفرة في أحدث تعاملات تسعة بالمئة إلى 47742 دولارا. وإذا حافظت بتكوين على المكاسب، فستكون في طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو.
وارتفعت العملتان الأصغر إيثر وإكس.آر.بي، واللتين تميلان إلى اقتفاء أثر تحركات بتكوين، عشرة بالمئة تقريبا إلى 3294 دولارا و8.2 بالمئة إلى 1.0299 دولار على الترتيب.
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