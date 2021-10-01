المغرب يعتزم توفير جرعة ثالثة من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية أنها ستبدأ قريبا في منح جرعة ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا.

ويتقدم المغرب حاليا الدول الأفريقية في عدد اللقاحات الممنوحة للمواطنين بتطعيم 19.8 مليون فرد من بين عدد السكان البالغ عددهم زهاء 36 مليون نسمة. ومعظم اللقاحات التي وفرتها المملكة من أنواع سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر.

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