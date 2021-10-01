تنصيب رئيس المجلس العسكرى فى غينيا رئيسا انتقاليا

جدة - نرمين السيد - أدى رئيس المجلس العسكرى فى غينيا الكولونيل مامادى دومبويا اليمين الجمعة كرئيس للدولة الواقعة فى غرب إفريقيا لفترة انتقالية ما زالت غير معروفة المدة، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".





وأدى الكولونيل دومبويا قائد القوات الخاصة التى أطاحت بالرئيس ألفا كوندى فى 5 سبتمبر، اليمين أمام رئيس المحكمة العليا مامادو سيلا مرتديًا بزة عسكرية وقبعة حمراء وواضعا نظارتين سوداوين. وتعهد دومبويا فى حضور عدد من الشخصيات الغينية والدبلوماسيين الأجانب ووالدته وزوجته، "صيانة السيادة الوطنية بكل ولاء" و"ترسيخ المكتسبات الديموقراطية وضمان استقلال الوطن وسلامة التراب الوطنى". والمراسم التى أقيمت فى قصر محمد الخامس فى كوناكرى تأتى عشية العيد الوطنى لمناسبة استقلال البلد عن فرنسا عام 1958. وأكد دومبويا أن بلاده الفقيرة لكن الغنية بالموارد الباطنية، ستفى بكل التزاماتها الدولية. كما شدد على أن "الميثاق" الانتقالى الذى نشر الإثنين، لا يخوله هو ولا أى من أعضاء المجلس العسكرى المشاركة فى الانتخابات المقبلة.

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