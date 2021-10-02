عاجل| توطين قطاع المهن العقارية والسينما ودور العرض السينمائي بالمملكة 1443

توطين قطاع المهن العقارية والسينما ودور العرض السينمائي بالسعودية، فقد تم الإعلان اليوم عن بداية دخول القرار الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يخص توطين القطاع الخاص بجميع المهن العقارية بداية من اليوم الأول من أكتوبر 2021، وقد أكدت الوزارة أن قرار التوطين الخاص بقطاع الوساطة العقارية سوف يوفر ما يقرب من 11.000 فرصة وظيفية في هذا القطاع، حيث يتم توطين نسبة 70 % من الإجمالي العام من العدد الخاص بعدد العاملين بالشركات العاملة داخل هذا القطاع، حيث سيتم توظيف وتعيين مواطن سعودي واحد كحد أدنى في المكاتب الخاصة بالعقار مما يعمل بشكل عام علي تنظيم القطاع وإحداث طفرة بتصحيح أعمال الأنشطة.

توطين قطاع المهن العقارية

يشمل قرار التوطين الجديد توفير ما يقرب من 1000 فرصة وظيفية للمهن الخاصة بالبناء المستدام بالإضافة الي توفير 500 فرصة وظيفية للمهن الخاصة باتحاد الملاك وتوافر 500 فرصة وظيفة للمهن المتمثلة بالتسويق العقاري.

توطين السينما ودور العرض السينمائي

شمل القرار الجديد الخاص بالتوطين علي تقنين العمل بالمواطنين السعوديين بنسبة 100% بالمهن الخاصة بمبيعات التذاكر داخل السينما، والمبيعات الخاصة بالمأكولات والمشروبات ومبيعات التجزئة أيضاً داخل السينما، بالإضافة الي دخول المهن الإشرافية داخل السينما من ضمن قرار التوطين، مع استناء نسبة عمالة وافدة بنسبة تصل الي 15% من إجمالي عدد العاملين داخل المنشأة.

وقد أكدت الوزارة استمرار دعم مواطنيها من خلال قرارات التوطين التي تعمل علي توفير فرص عمل مميزة لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية.

التعامل مع الجهات غير المرخصة

الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية قد دعت جميع العاملون داخل القطاع العقاري إلى عدم التعامل مع أي جهة داخل المملكة تكون غير مرخصة من جانب الهيئة العامة للعقار سواء كان هذه الجهة (مسوقين أو وسطاء أو تجار أو أي جهة أخري)، والعمل علي تدعيم الجهات التي تعد مرخصة ولديها تراخيص نظامية من خلال الهيئة، وذلك حتي يتم حفظ حقوق كل طرف.

وقد سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنح مهلة من أجل العمل علي توطين 9 أنشطة بالقطاع العقاري والتي انتهت في يوم 1 أكتوبر 2021.