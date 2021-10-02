الجامعة العربية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات عدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى المبارك وتصعيدها الممنهج بهدف الإسراع فى التقسيم المكانى وتجسيد التقسيم الزمانى للحرم، لاسيما من خلال تكثيف اقتحامات المستوطنين والسابقة الخطيرة لرفع العلم الإسرائيلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، استنكرت الجامعة فى بيان لها اليوم المحاولات الحثيثة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى للعدوان المتواصل على القدس والمقدسات لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال المشاريع التهويدية المستمرة وعمليات التطهير العرقى والتهجير القسرى.

وحذرت الجامعة من تفاقم الوضع البالغ الخطورة فى مدينة القدس، ومن العواقب الوخيمة الرامية لتنفيذ المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المسجد الأقصى واستمرار ارتكاب الجرائم اليومية والقتل بدم بارد كما حدث اليوم باستشهاد شابة فلسطينية فى البلدة القديمة، واستمرار المساس وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت الجامعة المجتمع الدولى بموقف حازم وإدانة واضحة لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات جسيمة فى مخالفة صريحة للقانون الدولى والمواثيق والأعراف الدولية، والتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلى لوقف انتهاكاتها الجسيمة فى المسجد الاقصى المبارك ومدينة القدس.