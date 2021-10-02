وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، استنكرت الجامعة فى بيان لها اليوم المحاولات الحثيثة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى للعدوان المتواصل على القدس والمقدسات لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال المشاريع التهويدية المستمرة وعمليات التطهير العرقى والتهجير القسرى.
وحذرت الجامعة من تفاقم الوضع البالغ الخطورة فى مدينة القدس، ومن العواقب الوخيمة الرامية لتنفيذ المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المسجد الأقصى واستمرار ارتكاب الجرائم اليومية والقتل بدم بارد كما حدث اليوم باستشهاد شابة فلسطينية فى البلدة القديمة، واستمرار المساس وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وطالبت الجامعة المجتمع الدولى بموقف حازم وإدانة واضحة لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات جسيمة فى مخالفة صريحة للقانون الدولى والمواثيق والأعراف الدولية، والتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلى لوقف انتهاكاتها الجسيمة فى المسجد الاقصى المبارك ومدينة القدس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.