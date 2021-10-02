جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الوطنى لأمانات الصحة البرازيلي، يوم الجمعة، تسجيل 506 حالات وفاة، و15 ألفًا و578 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البرازيل منذ بداية تفشى الوباء إلى 597 ألفًا و255 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 21 مليون و445 ألفًا و651 إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.