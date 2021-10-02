نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.e

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، أعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني في مختلف الجامعات الحكومية في الجمهورية المصرية لكافة الطلاب والطالبات في الشعبيتين العلمية والأدبية الذين نجحوا في الثانوية العامة 2021 في اختبارات الدور الاول والدور الثاني، حيث بلغ عدد طلاب أكثر من مئتان ألف طالب وطالبة الذين يبحثون حاليا عن كيفية الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثالثة وهو ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية من هذا المقال.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

بعد انتظار طويل وقلق من قبل الطلاب واوليائهم اعلن اليوم الأستاذ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة مصر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2021، كما اكد الدكتور السيد عطا رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي انه يمكن لكافة الطلاب الاطلاع على نتيجتهم بشكل مفصل من خلال الولوج على رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2021 tansik.egypt.gov.eg. واتباع كافة الخطوات المدرجة في الفقرة التالية من هذا المقال.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

بعد ان انتهت اللجنة العليا للتنسيق من كافة اعمال توزيع كفة الطلاب على مختلف الجامعات والكليات على حسب المناصب المتوفرة و الحد الأدنى للمعدل الطالب من اجل للالتحاق بكل كلية. وسعيا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتذليل جميع العقبات امام الطلاب أكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة ان الموعد الرسمي لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب وطالبات تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ فورا بمجرد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، كما يحك لجميع طلاب المراحل الثلاثة اجراء عملية تقليل الاغتراب. ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق

الضغط على عبارة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

كتابة جميع بيانات الطالب ومن بينها الاسم الكامل للطالب ورقم جلوسه

الضغط على أيقونة استعلام وسوف تظهر أمامك النتيجة

تنسيق المرحلة الثالثة

يستطيع جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021. الدخول على خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2021 بوابة الحكومة المصرية تنسيق من أي جهاز كومبيوتر محمول. او هاتف مزود بشبكة الانترنت ومعرفة الكلية او الجامعة التي تم توجيههم اليها. حسب معدلاتهم التي تحصلوا عليها سابقا في امتحان الثانوية العامة 2021. كما يستطيع كل طالب تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى احدى الجامعات أو المعاهد التحويل من معهد إلى آخر. وهذا وفق الآجال القانونية المحددة مع شرط استفاء الحدن الأدنى من المعدل.