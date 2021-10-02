وليامز مهاجم أتليتيك بيلباو يسجل رقما قياسيا في الليغا

حقق إيناكي وليامز مهاجم أتليتيك بيلباو رقما قياسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالمشاركة في 203 مباراة متتالية ليساعد فريقه في الفوز على ألافيس 1-صفر في ملعب سان ماميس.

ولم يغب وليامز عن أي مباراة منذ أكثر من خمس سنوات وكسر الرقم القياسي السابق البالغ 202 مباراة متتالية والمسجل باسم خوان لاراناجا مدافع ريال سوسيداد السابق خلال مسيرة دامت 14 عاما مع الفريق الباسكي انتهت في 1994.

وانضم وليامز البالغ عمره 27 عاما إلى أتليتيك بيلباو قبل سبع سنوات ولم يغب عن أي مباراة في الدوري الإسباني منذ أبريل 2016 وهو العام الذي خاض فيه مباراته الوحيدة مع منتخب إسبانيا. ويشمل سجل وليامز المشاركة أساسيا 169 مرة.

وسجل لاعب الوسط راؤول جارسيا هدف المباراة الوحيد قبل الاستراحة بعد أن أهدر ركلة جزاء في وقت سابق.