كيفية اكتتاب الخريف لتقنية المياه والطاقة 1443. من الأشياء التي كثر البحث عنها مؤخرًا فهي أحد الاكتتابات المتاحة بسوق المال السعودي. حيث يترقب الكثيرين من المستثمرين ورواد الأعمال الاكتتاب مثل اكتتاب شركة أكوا بارو، فهي من الشركات المميزة بسوق المال. هي شركة رائدة في تنقية المياه والمياه العادمة وتمتلك الشركة وضعًا ماليًا مناسبًا للاستثمار إلى جانب ثقة العملاء فيها يزيد من سعر أسهمها .

اكتتاب شركة الخريف لتقنية المياه 1443

أعلنت الشركة مؤخرًا عن طرح أسهمها للاكتتاب العام وتم تخصيص 5 أسهم لكل مكتتب كحد أدنى سعر السعر 72 ريال، ويمكن الاكتتاب بالشركة وفقًا للتعليمات المتبعة، ولم يتم إطلاق الاكتتاب بموعد موحد ولكنه على وشك الانطلاق وتكون متطلبات الاكتتاب على النحو الآتي:

أصل وصورة من الهوية الوطنية.

أصل وصورة السجل العائلي لأفراد عائلة الشخص المكتتب.

صك الولاية الشرعية للأيتام.

أصل وصورة من صك الطلاق لأبناء المرأة السعودية المطلقة من الزوج غير السعودي.

أصل وصورة من شهادة الوفاة لأبناء المرأة السعودية الأرملة من الزوج غير السعودي.

أصل وصورة من شهادة الميلاد لأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من الزوج غير السعودي.

كيفية اكتتاب الخريف لتقنية المياه والطاقة 1443

يتم الاكتتاب بالمواعيد المحددة من خلال اتباع التعليمات المحددة:

تحميل نموذج الاكتتاب ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتشمل:

التاريخ، ورمز الجهة المستلمة، ورمز الفرع، ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وتحديد نوعية الهوية، ورقم الحساب البنكي الأيبان، واسم شركة الوساطة، والعنوان وصندوق البريد، والمدينة والدولة، ورقم الهاتف الثابت ورقم الجوال.

ثم تحديد عدد الأسهم وتحديد إجمالي المكتتبين.

إدخال بيانات المكتتب الرئيسي وبيانات أفراد العائلة وصلة القرابة ورقم السجل المدني.

ثم التوقيع بنهاية طلب الاكتتاب.

ثم تقديم صك الاكتتاب للجهة المستلمة.

رابط شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة alkhorayef.com

يمكن الانتقال لموقع شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لمتابعة عملية طرح الاكتتاب ومعرفة مواعيد الاكتتاب المخصصة لهذه الشركة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول اكتتاب الخريف للمياه والطاقة 1443. يمكن شراء الأسهم من الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام قريبًا بالمواعيد التي تقررها الشركة.