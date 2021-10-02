300 ألف بالتقسيط الميسر بدون كفيل ولا ضمانات وبأقل راتب السعودي والمقيم

300 ألف بالتقسيط الميسر بدون كفيل ولا ضمانات ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، حيث يسعى الكثير من المواطنين للحصول على تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري له ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، وقد وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل حلول تمويلية متميزة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية ، والتي صممت خصيصاً لتلبية جميع الاحتياجات المالية لقطاع الأفراد والشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب تمويل شركة اليسر ، والمتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية.

300 ألف بالتقسيط الميسر بدون كفيل ولا ضمانات من شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة ، والتي تعمل على تصميم منتجات تمويلية متميزة بصيغة إسلامية، وبمبالغ مالية كبيرة كما تعمل الشركة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على العروض التمويلية المتنوعة المتاحة لدى الشركة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها الشركة للمواطنين عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة للمواطن السعودي والمواطن المقيم بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية .

قامت شركة اليسر بتصميم تمويل شخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي يتميز بأقل هامش ربح. مبلغ تمويل شركة اليسر يمكن أن يصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل ولا ضمانات. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي من خلالها يستطيع العميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة ، يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. المواطن السعودي والمواطن المقيم بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل أو ضامن. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة رابط إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، والذي يمكن للعميل من خلاله التقديم على طلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات المتاح لدي الشركة ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يلزم لاستكمال طلب التمويل تقديم الهوية الوطنية للعميل السعودي أو هوية العميل المقيم المتقدم بالطلب.

يلزم إرفاق العنوان الوطني للشخص المتقدم بالطلب داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب ، ويشترط أن يكون مصدق من الغرفة التجارية ، إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر ، تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر.

رابط التقديم على طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلبشروط الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

وقد حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية بعض الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر لقطاع الأفراد في المملكة ، ومن خلال هذا المقال يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ علي تلك الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.