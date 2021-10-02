بدون تحويل الراتب أحصل على سيولة نقدية خلال دقائق بأقل هامش ربح وبأقل راتب

بدون تحويل الراتب أحصل على سيولة نقدية خلال دقائق ، عرض تمويلي بإيداع نقدى فورى وبتسهيلات عديدة في السداد ، والذي يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء بالمملكة، الراغبين في الحصول على مبالغ تمويلية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة لهم ، وقد وفرت منصة سلفة الإلكترونية عروض تمويلية شخصية بصيغة إسلامية ، وذلك تحت رقابة البنك المركزي السعودي ساما في المملكة العربية السعودية ، كما توفر منصة سلفة للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

في البداية يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتحديد مبلغ التمويل الذي يرغب العميل في الحصول عليه ، وإختيار مدة السداد التي تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له. بعد ذلك يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت ، وملئ نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات. بعد اكتمال كافة البيانات المطلوبة والأوراق والمستندات اللازمة ، يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

كيفية البدأ في طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفةأهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل فورى نقدى وكاش بدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية الميسرة المتاحة لدى منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة هذا المنتج بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد ، بتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل، كما توفر منصة سلفة للعملاء العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح تلك المزايا في هذا المقال.

تمويل شخصي قامت منصة سلفة بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

قرض منصة سلفة يتميز بأقل هامش ربح.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا العرض التمويلي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

إيداع سريع وفورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي المعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

توفر منصة سلفة الإلكترونية للعملاء موافقة سريعة وفورية على الطلب.

يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، الاستفادة من تمويل منصة سلفة بأقل راتب شهري.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبلغ مالي يبدأ من 1000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي.

فترات للسداد ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل وتتلائم مع الإلتزامات المالية الأخرى له.

الشخص المتقدم بالطلب يشترط أن يكون من المواطنين السعوديين بالمملكة. الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي للاستفادة من التمويل الشخصي. موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج. عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب. مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد. أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يجب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من منصة سلفة الإلكترونية