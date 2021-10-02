“الدرك” gendarmerie.mr رابط نتائج الدرك الوطني سبتمبر 2021 وموعد الفحص الطبي

gendarmerie.mr رابط نتائج الدرك الوطني الموريتاني الذي ارتفعت أعمال البحث عليها بالأيام القليلة الماضية، حيث طرح الاكتتاب على التسجيل في خدمة الوطن في الشهر الماضي وقامت آلاف الطلاب للتقدم في الاكتتاب الخاص بالالتحاق بخدمة الوطن وتم اليوم الإعلان عن نتائج قبول الطلاب وتحديد قوائم الملتحقين بالكشف الطبي.

الدرك الوطني وخدمة الوطن

قامت الهيئة العامة للدرك الوطني في الدولة الموريتانية بطرح عدد من الأماكن الشاغرة لديها لقبول الطلاب للعام الجديد 2021-2022 للقبول في خدمة الوطن والالتحاق بالدرك الوطني، وقد تقدم الآلاف للحصول على فرصة ومكان ضمن قوائم المقبولين، وبعدد أن تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب وتم إتاحة وتفعيل باب التسجيل الإلكتروني، أعلنت الهيئة أغلاق باب التسجيل الإلكتروني لبداية فحص طلبات الطلاب، وقد استعدت الهيئة لمراجعة الطلبات وذلك بالاشتراك مع وزارة الداخلية لمراجعة البيانات والسجل الجنائي والتأكد من صحة بيانات الطلاب واستعدادهم الجيد للعمل الوطني

الشروط الخاصة بالالتحاق بالدرك الوطني

تعلن الدولة الموريتانية العديد من الشروط العامة للالتحاق بالعمل الوطني والذي يتم من خلاله إلحاق المؤهلين لخدمة الوطن للتعرف على القواعد العامة لهذا العمل، ويكون على الطلاب التعرف على الشروط العامة لهذا العمل وان يكون الطالب مؤهلا ومستعدا للالتزام بكافة الشروط:

يكون المتقدم من الجنسية الموريتانية.

أن يكون السن مناسب للتقدم على أن يتناسب الطول مع الوزن.

لا يجب أن يكون للمتقدمين سجل جنائي أو جرائم تتعلق بالشرف أو إساءة استخدام السلطات.

يكون المتقدم مستوفيا لشروط الالتحاق بالعمل العسكري.

لا يجب أن يكون المتقدم مسجلا في كلية أخرى.

كيفية الاستعلام عن gendarmerie.mr رابط نتائج الدرك الوطني (الفحص الطبي)

يبدأ البحث عن نتائج الطلاب في الدرك الوطني الذي تم الاكتتاب عليه بالشر الماضي باتباع الخطوات التلية: