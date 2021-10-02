زاويتي اختبارات zawity.moe.gov.om الاختبارات التجريبية ونماذجها من الأول وحتى الثاني عشر

زاويتي اختبارات zawity.moe.gov.om للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة المنصة لإتاحة الأسئلة ونماذجها للطلاب ونماذج حلول للأسئلة لتمرين الطالب على الاختبارات الشهرية والنهائية في العام الدراسي الجديد 1443-2022 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.

وزارة التربية والتعليم بالسلطنة

دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب في جميع المراحل التعليمية الأساسية، من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر التسجيل الإلكتروني والدخول إلى صفحة زاويتي والمكتبة الرقمية الرسمية التابعة لوزارة التعليم بالسلطنة، وذلك لمتابعة الكتب بعد انطلاق العام الدراسي الجديد، ومتابعة نماذج للأسئلة الشاملة للمناهج في جميع المراحل لكافة المواد الدراسية، كما تطلب الوزارة من الطلاب التسجيل فيها استعدادا للاختبارات التجريبية الجديد والأولى في العام الحالي.

استخدامات منصة زاويتي “المكتبة الرقمية”

كما جاء في صفحة الموقع الرسمي:

زاويتي هي مكتبة اختبارات تحتوي علي نماذج اختبارات قصيرة واختبارات رسمية لجميع الصفوف ولجميع المواد للفصل الدراسي الأول والثاني وفق مناهج سلطنة عمان ، النماذج متوفر للمشاهدة والتحميل في ملف pdf للمشاهدة والتحميل علي مدونة البوابة التعليمية سلطنة عمان.

وتتيح للطلاب أيضا تنزيل الإجابات الخاصة بهم في عدد من المسائل الرياضية على المكتبة ليستفيد منها بقية الطلاب، ويتم مراجعة المواد الدراسية في جميع المواد التي قام الطلاب بتلقيها في العام الجاري، والذي تسعى الوزارة بمتابعة التأكد من استفادة الطلاب من الأسلوب التعليمي الجديد، سواء بالحضور المباشر بالمدارس أو التعليم عبر المنصات التعليمية، كما أن عدد من الكتب الدراسية لم يتم طباعتها لذلك تعتمد وزارة التعليم على المكتبة لإتاحة المناهج الدراسية المقررة عليهم هذا العام على المكتبة.

يقوم الطالب بالدخول المباشر على المنتدى التربوي الخاص بوزارة التربية والتعليم بمكتبة زاويتي. يتم اختيار مكتبة الاختبارات العامة. كما تتيح المكتبة اختيار المكتبة الخاصة بالاختبارات لكل محافظة على حده. يقوم طلاب الصف الثاني عشر بالدخول الأكبر على منصة اختبارات الصف الثاني عشر واختيار المواد الدراسية المطلوبة. يمكن الدخول على بنك الأسئلة والتي يشمل على باقة متنوعة من الأسئلة التي يقوم الطالب بالإجابة عليها للتمرين على الإجابات.

كيفية تسجيل زاويتي اختبارات zawity.moe.gov.om الاختبارات التجريبية ونماذجها