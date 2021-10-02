الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه جازان

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث". يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت الأحد طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية باتجاه السعودية.

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