الاتحاد الأوروبي: "إكسبو 2020" فرصة مثالية للتعاون الدولي

اعتبر الاتحاد الأوروبي، إكسبو دبي 2020 فرصة مثالية لتأكيد التزام الاتحاد بالتعاون الدولي والتعددية، استجابة للتحديات العالمية، وبناء تفاهم مشترك حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.

هذا ما أكده الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في بيان، حيث قال: "في أوقات التحديات الصعبة، تحتاج مجتمعاتنا إلى العمل معا، ليس فقط للتغلب عليها، ولكن أيضا لكي نصبح أقوى معا، ونتعاون بشكل أفضل".

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد سيشارك من خلال مجموعة من الأحداث والأنشطة لعرض المساهمة الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية بما يتماشى مع الموضوعات الأساسية لمعرض إكسبو 2020 وهي الاستدامة والفرص والتنقل.

وتنظم المؤسسات التابعة للاتحاد ما يزيد عن 40 فعالية وجلسة، يتم خلالها استعراض الجهود الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية في إطار الموضوعات الأساسية للمعرض.

وسيكون "اليوم الفخري للاتحاد الأوروبي" الذي يقام في 23 أكتوبر الجاري، مناسبة للاحتفال بمشاركة الاتحاد الأوروبي في إكسبو 2020 دبي إلى جانب الدول الأعضاء عبر أنشطة ثقافية مع الفنانين الشباب والعاملين في المجال الثقافي من أوروبا وبقية أنحاء العالم من أجل تعزيز التنوع والحوار بين الثقافات.

وفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه، الجمعة، لاستقبال زوار المعرض من حول العالم، في أكبر حدث منذ بداية الجائحة، حيث يجمع أكثر من 190 دولة، ويستمر حتى مارس 2022.