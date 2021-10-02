رابط التقديم على الترقية للمعلمين والمعلمات 1443 التعليم التسجيل عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

رابط التقديم على الترقية للمعلمين والمعلمات 1443، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على مؤشر البحث خلال الساعات الأخيرة، نظراً لإعلان وزارة التعليم السعودية عن التقديم على الترقيات للمعلمين والمعلمات، وتحديد الرابط الإلكتروني للتسجيل حسب الشروط التي حددتها لائحة الوظائف التعليمية، هذا وقد تم إصدار الرخصة المهنية لعدد من المعلمين والمعلمات خلال وقت سابق من هذا العام، بعد إجراء الاختبارات اللازمة لذلك وتطابق الشروط على المتقدمين للحصول عليها، وسوف نوضح خلال السطور التالية الرابط الرسمي للتسجيل على الترقيات للوظائف التعليمية، وكذالك الشروط التي حددتها لائحة الوظائف التعليمية للترقيات.

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس الخدمة الذاتية “edu.moe.gov.sa“.

الولوج عبر خدمة ترقيات المعلمين من الخدمة الذاتية للموظف.

كتابة البيانات المطلوبة.

الضغط على مربع الترقية.

إدخال بيانات الرخصة المهنية مع تحميل صورة منها.

النقر على تقديم الطلب.

رابط التقديم على الترقية للمعلمين والمعلماتموعد التسجيل على الترقيات للمعلمين والمعلمات 1443

يبدأ نظام فارس الخدمة الذاتية في استقبال طلبات الحصول على الترقية للمعلمين والمعلمات، من يوم الأحد الموافق 26 صفر 1443 الموافق 3/10/2021، ويستمر حتي 8 ربيع الأول 1443.

أن يكون المتقدم حاصل على الرخصة المهنية حسب نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يكون من الحاصلين على شهادة جامعية.

ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للمتقدم خلال الثلاث سنوات الأخيرة عن جيد جداً.

أن يحقق المتقدم على الترقية الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني.

تقديم المستندات والأوراق اللازمة والمطلوبة للترقية.

شروط استيفاء المتقدم لمتطلبات الترقيةنظام فارس الخدمة الذاتية

هو أحد أهم الأنظمة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التعليم السعودية.

ويختص بتقديم العديد من الخدمات التي يحتاج إليها شاغلي الوظائف التعليمية والإداريين.

ضمن تفعيل النظام الإلكتروني لتقديم مختلف الخدمات دون الحاجة للذهاب للإدارات التعليمية.

لحرص الوزارة والدولة على توفير الوقت والمجهود وكذالك منعاً للاختلاط والتكدس حتي لا يتم انتشار عدوي فيروس كورونا.

ويستطيع العاملين بالتعليم التقديم للحصول على الخدمات المتاحة عبر الموقع بكل سهولة من خلال الحساب الخاص بكل معلم وكذالك الإداريين، ومن خلال نظام فارس يتم التسجيل على الترقيات وإعلان النتيجة بعد فحص الطلبات وتوافر الشروط لها.