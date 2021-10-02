لقاح موديرنا والتهاب عضلة القلب.. تعليق مهم من الصحة الكندية

قال مسؤولو الصحة الكنديون، الجمعة، إن البيانات تشير إلى أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب، كانت أعلى نسبيا بعد تعاطي لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 مقارنة بلقاحات فايزر بيونتيك.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن التهاب القلب يحدث في كثير من الأحيان لدى المراهقين والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وفي كثير من الأحيان عند الذكور.
وأشار بيان لوكالة الصحة العامة الكندية إلى أن غالبية المصابين عانوا من أعراض خفيفة نسبيا وتعافوا بسرعة.
وأضاف البيان أنه تبين تزايد خطر حدوث مضاعفات في القلب، بما في ذلك التهاب القلب، بشكل كبير بعد الإصابة بكوفيد-19، حسبما نقلت "رويترز".
ويأتي إعلان وكالة الصحة العامة الكندية في وقت لا تزال فيه هيئات التنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، يؤكدون أنه ما زالت فوائد التطعيم للوقاية من كوفيد-19 تفوق المخاطر.
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