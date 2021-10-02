إدارة السجون الإسرائيلية توزع أسرى عملية جلبوع على 5 سجون

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلى "كان"، تم نقل القيادى فى كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح، زكريا الزبيدى، إلى سجن "إيشل" فى بئر سبع. فيما نقل محمود العارضة، الذى يعتقد أنه العقل المدبر للهجوم، بجانب مناضل نفيعات إلى سجن "أيالون" فى رملة.

وحسبما نقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، تم نقل محمد العارضة إلى سجن "شيكما" فى عسقلان، ويعقوب قادرى إلى سجن "ريمونيم" فى إيفن يهودا، وأيهم كممجى إلى سجن "أوهلى كيدار" فى بئر السبع.