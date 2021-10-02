رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول ألان برقم الجلوس على موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، تم إعلان الخبر الذي كثيرا ً ما انتظره طلاب الصف السادس الاعدادي وأولياء أمورهم في كافة محافظات العراق، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي على أن يكون ذلك خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن أكدت على الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب ورصد وتجميع درجاتهم، والنتيجة الآن في طريقها للاعتماد من قبل وزير التعليم العراقي ليتم رفعها ذلك مباشرة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وخلال السطور القادمة سوف نوافيكم بتفاصيل استخراج نتيجة الطلاب التابعين للصف السادس الاعدادي الدور الاول 2021 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الرابط الخاص بالموقع الرسمي التابع لها ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، حيث أعلنت المصادر المسؤولة بالوزارة أنه سوف يتم رفع النتائج عبر الموقع خلال ساعات قليلة من الآن، ودعت جميع الطلاب وأولياء أمورهم لمتابعة الموقع باستمرار للحصول على النتيحة فور ظهورها، وقد حددت بعض الخطوات البسيطة التي يتبعها الطالب لاستخراج نتيجته وهو ما نوضحه لكم في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

لكي يتمكن الطالب أو ولي أمره من الاطلاع على تفاصيل نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، يتعين عليهم اتباع ما يلي من الخطوات:

أولاً يقوم المستعلم الراغب في الحصول على النتيجة بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والعليم .

. ومن ثم يقوم بالضغط على الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج.

بعد ذلك يقوم بتحديد نتائج السادس الإعدادي الدور الأول.

يتم تحويل المستعلم إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات، والتي تحتوي على «اسم الطالب، ورقم جلوسه، والمحافظة التابع لها، وبعض من البيانات الأخرى التي تخص اسم المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

بعد أن يقوم المستعلم بملء كافة البيانات المطلوبة عليه بالضغط على أيقونة «استعلام»، حتى تظهر تفاصيل النتيحة بالدرجات.

واذا واجهتكم مشكلة اثناء التعرف على النتيجة عليكم الانتظار لبضع دقائق والتجربة مرة اخرى.

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية منذ عدة ساعات مضت عن اعتماد نتائج الصف السادس الاعدادي الخاصة بالدورة الاولى لعام 2021، والتي كان ينتظرها الكثير من الطلاب والآن اصبح بإمكانكم اعزائي الطلاب التعرف على النتيجة الخاصة بكم برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بإتباع الخطوات التي ذكرناها لكم في السطور السابقة.