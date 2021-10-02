رابط التقديم لترقيات المعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام فارس الخدمة الذاتية شروط التسجيل والمواعيد

رابط التقديم لترقيات المعلمين والمعلمات 1443، من أهم الموضوعات التي يتم الحديث عنها الآن من قبل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، الراغبين في الترقي للدرجات الأعلى بعد أن نشرت الوزارة تعميم على جميع مدريات التعليم، بفتح باب التقديم بداية من الأحد 26 صفر الجاري حتى يوم 8 من الشهر القادم شهر ربيع أول 1443، وحددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للترقيات من المعلمين والمعلمات، وقالت الوزارة أن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية هو الرابط المنوط به أستقبال طلبات الترقية، لمن هم على رتبة معلم ممارس، ومعلم معلم متقدم، وفيما يلي تفاصيل المنشور وألية التقديم.

الدخول عبر نظام فارس الخدمة الذاتية التالي edu.moe.gov.sa.

ثم الدخول على أيقونة ترقيات المعلمين والمعلمات من خانة الخدمة الذاتية للموظف.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية للمعلمين ويجب التحقق من صحة البيانات.

ثم أضغط على أيقونة الترقية وأدخل بيانات الرخصة المهنية للمعلمين مع تحميل صورة منها.

أضغط تحميل الطلب وتسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني للطلب وتابع النتيجة من خلال المنصة.

يجب أن يكون المتقدم قد أصدر رخصته المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية. يجب توافر كافة شروط الترقيات بحسب ما جاء في لائحة الوظائف التعليمية التي أصدرتها وزارة التعليم السعودية.

رابط التقديم لترقيات المعلمين والمعلمات 1443التعليم تحدد شروط التقديم والتسجيل على الترقياتموعد التقديم على الترقيات

كما جاء في التعميم الذي أرسلته وزارة التعليم فأن باب التسجيل على الترقيات، يبدأ الأحد 26 صفر 1443، ويستمر حتى يوم 8 ربيع الأول 1443 القادم، وفق الشروط الموضحة أعلاه وعبر رابط نظام فارس.

نظام فارس الخدمة الذاتية

هو نظام إلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للموظفين ” المعلمين، الإداريين، العمال، المستخدمين”، سواء في التقديم على الترقيات كما هو الآن والحصول على الإجازات، وتقديم الطلبات عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الإدارة الحكومية، مما يعمل على توفير الوقت والجهد ويمنع التكدس والتزاحم خاصة في عصر كورونا، الذي تحرص الدول على عدم التجمع للمواطنين بأعداد كبيرة في أي أماكن خاصة المغلقة.