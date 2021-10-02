فيديو: خلل فني يجبر طائرة على الهبوط وسط طريق سريع مزدحم

وثق مقطع فيديو لحظة هبوط اضطراري لطائرة صغيرة الحجم على طريق مزدحم في ولاية ميشيغان الأميركية.
واضطرت الطائرة التي كان على متنها رجلان، للهبوط على طريق سريع، بسبب مشكلات فنية بها.
وحذرت الشرطة بعد الإبلاغ عن هبوط الطائرة، السيارات من تجنب المرور في الطريق الذي شهد الحادثة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشار بيان صدر عن الشرطة إلى أن عملية الهبوط لم تتسبب بأي إصابات أو حوادث.
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