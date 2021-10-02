وفيات كورونا تتخطى 5 ملايين حالة حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت إحصاءات دولية، اليوم السبت، أن حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تخطت حاجز الـ5 مليون حالة حول العالم حتى أمس الجمعة، حيث تسبب متحور "دلتا" فى ارتفاع الوفيات، خاصة بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كشف منشور "آور وورلد إن داتا ـ عالمنا فى البيانات"، على الإنترنت، عن أن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا سوى جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" حتى الآن.

وأشار تحليل البيانات إلى أن وصول عدد وفيات "كوفيد-19" إلى 2.5 مليون استغرق ما يقرب من عام، فى حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يومًا فقط.

كما أوضح تحليل البيانات أن تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية جاء خلال 7 أيام فى المتوسط فى الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

كما تم تسجيل 8 آلاف حالة وفاة فى المتوسط يوميًا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضى، ما يعنى أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة لكل دقيقة.