وفيات كورونا تتخطى 5 ملايين حالة حول العالم

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كشف منشور "آور وورلد إن داتا ـ عالمنا فى البيانات"، على الإنترنت، عن أن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا سوى جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" حتى الآن.
وأشار تحليل البيانات إلى أن وصول عدد وفيات "كوفيد-19" إلى 2.5 مليون استغرق ما يقرب من عام، فى حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يومًا فقط.
كما أوضح تحليل البيانات أن تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية جاء خلال 7 أيام فى المتوسط فى الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.
كما تم تسجيل 8 آلاف حالة وفاة فى المتوسط يوميًا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضى، ما يعنى أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة لكل دقيقة.
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