أستراليا تسجل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أستراليا 2357 إصابة جديدة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا اليوم السبت، مع استمرار حملة تطعيم السكان بهدف إنهاء الإغلاق العام والسماح بإعادة فتح الحدود الدولية.
ومن المنتظر أن يجري تدريجيا رفع الحظر المستمر منذ 18 شهرا على السفر الدولي بدءا من الشهر المقبل في بعض الولايات عندما يجري تطعيم 80 بالمئة ممن يبلغون 16 عاما على الأقل بجرعتي اللقاح.
وحتى أمس الجمعة، تلقى 55 بالمئة من الأستراليين جرعة التطعيم كاملة بينما تلقى قرابة 80 بالمئة جرعة واحدة على الأقل.
وأصدرت ولاية فيكتوريا، التي سجلت 1488 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم السبت، أوامر لنحو مليون موظف في مختلف القطاعات بتلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول للاحتفاظ بوظائفهم.
وفي ملبورن، فرقت الشرطة اليوم مسيرة صغيرة للاحتجاج على فرض اللقاح وألقت القبض على عدة أشخاص بتهمة انتهاك قواعد الصحة العامة التي تحظر التجمعات كبيرة العدد.
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