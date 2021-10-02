تايوان تسجل أكبر توغل للقوات الصينية لمجالها الجوى

وحسبما نقلت "رويترز"، قالت وزارة الدفاع التايوانية فى البداية، إن مقاتلات تايوانية انطلقت للتصدى لاثنتين وعشرين طائرة مقاتلة، بالإضافة إلى قاذفتين مزودتين بقدرات نووية وطائرة مضادة للغواصات.
ثم أعلنت الوزارة فى الساعات الأولى من اليوم السبت، أن "13 طائرة صينية أخرى شاركت فى مهمة مساء أمس"، مضيفة أنها "أرسلت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية، بينما نُشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها".
وبحسب الوكالة، لم تعلق الصين بعد على أنشطتها، ولكنها سبق أن قالت إن مثل هذه الطلعات الجوية تهدف إلى حماية سيادة البلاد، وأنها موجهة ضد "التواطؤ" بين تايوان والولايات المتحدة، أكبر داعم دولى للجزيرة.
وتعتبر الصين أن تايوان أحد أقاليمها، فيما تشكو الأخيرة منذ عام أو أكثر من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، وغالبا فى الجزء الجنوبى الغربى من منطقة الدفاع الجوى بالقرب من جزر براتاس التى تسيطر عليها تايوان.
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