رئيس الفلبين يعلن ترك العمل بالسياسة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم السبت، إنه ينوى ترك العمل بالسياسة، مؤكدًا أنه لن يدخل المنافسة على منصب نائب الرئيس فى الانتخابات المقررة العام المقبل فى الفلبين.





وحسبما نقلت صحيفة "رويترز" الإخبارية، قال السناتور كريستوفر "بونج" جو، الذى ينتمى للحزب الديمقراطى الفلبينى- سلطة الشعب، إنه سيخوض السباق بدلاً من الرئيس دوتيرتى الذى ينتمى لنفس الحزب.

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