العراق: إخماد حريق اندلع بمخزن تجارى شرق بغداد

جدة - نرمين السيد - تمكنت فرق الدفاع المدنى العراقية، صباح اليوم السبت، من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية من طابقين، يتم استخدامها كمخزن لمحال تجارية فى منطقة الأمين شرقى العاصمة بغداد.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان مديرية الدفاع المدنى، إن "فرقها طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشارها إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية". كما أشار البيان إلى أنه "تم فتح تحقيق فى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية، لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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