ترامب يلجأ إلى القضاء لاستعادة حسابه على تويتر

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، تقدم ترامب، 75 عامًا، بإنذار دعوى أولية ضد منصة تويتر، أمس الجمعة، مطالباً باستعادة سريعة لحسابه الذى كان يضم حوالى 80 مليون متابع، قائلاً إنه تم إلغاء الحساب بسبب ضغوط من قبل خصومه السياسيين.
وكان موقع "تويتر" حجب حساب ترامب منذ 8 يناير الماضى، معللاً القرار بأن هناك مخاطر من تحريض الرئيس الأمريكى على العنف. كما تم حجب حسابى ترامب على "فيسبوك" و"يوتيوب"، بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول فى واشنطن فى يناير الماضى.
ووقعت المواجهة بين ترامب ومنصات التواصل الاجتماعى فى أعقاب ادعاءات لا أساس لها بشأن التزوير، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالى جو بايدن. وقال محامون فى الدعوى إن حساب ترامب على تويتر، كان قد تحول إلى مصدر مهم للأخبار والمعلومات حول الشؤون الحكومية.
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