جدة - نرمين السيد - أقر مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، اليوم السبت، بأن المهمة الدولية فى أفغانستان فشلت فى بناء دولة حديثة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الحرب حققت نجاحا بالقضاء على الإرهاب.





وفى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، قال بوريل إن "الاتحاد تعلم درسا من أفغانستان، مفاده أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا"، مضيفًا أن "الدرس الأبرز من التجربة الأفغانية هو أن التدخل العسكرى ليس حلا". كما اعتبر بوريل أن الحرب التى طالت لمدة 20 سنة فى أفغانستان كانت مبررة فى البداية، بسبب هجمات 11 سبتمبر الدامية، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، هى التى اتخذت قرار الانسحاب الأمريكى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريل: فشلنا فى كابول.. والتدخل العسكرى ليس حلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.