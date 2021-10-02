الآن.. نتائج السادس إعدادي 2021 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس إعدادي 2021 لطلاب العراق بالدور الأول متاحة للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث كشفت وزارة التربية العراقية في تصريحات لها، عن انتهاء اللجان المشكلة من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب بتلك المرحلة، ممن أنهوا الامتحانات خلال الأيام القليلة الماضية، وجاري رفع النتائج للطلاب على موقع الوزارة الإلكتروني، لتكون متاحة للاستعلام لطلاب العراق برقم الجلوس والاسم خلال دقائق قليلة من الآن، هذا وقد بدأ الطلاب منذ قليل أعمال البحث عن النتائج للاستعلام عنها من خلال روابط ملفات التحميل المخصصة، وتصاعدت حالة التوتر والقلق المسيطرة على الطلاب بشكل كبير بالساعات الأخيرة مع قرب الإعلان عن النتيجة.

نتائج السادس إعدادي 2021

قامت وزارة التربية العراقية بمجرد انتهاء طلاب السادس إعدادي من أداء الاختبارات، بتشكيل عدد من اللجان المخصصة، لتقوم بأعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق لأوراق اختبارات الطلاب، وأكدت الوزارة خلال تصريحاتها الأخيرة، أن النتائج سيتم الانتهاء من إعدادها وطرحها للطلاب في أقرب فرصة من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة، حيث ستقوم بطرح نتائج كافة الطلاب بمختلف المحافظات، ومن المفترض وفقًا للتصريحات المعلنة من الوزارة بخصوص النتيجة، أن يتم الكشف عنها اليوم.

حيث سيتم طرح النتيجة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، مباشرة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم بدولة العراق، وقد طمأنت مصادر تابعة لوزارة التربية العراقية جميع الطلاب بشأن النتائج المعدة، مضيفة أن الطلاب قد سجلوا نسبة نجاح مرتفعة تقترب من نسبة النجاح التي سجلها الطلاب بالسنوات الماضية، ولهذا لا داعي للقلق، خاصة مع حرص الوزارة على مراعاة جميع الظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب خلال العام الدراسي.

موقع وزارة التربية العراقية

تقوم وزارة التربية العراقية بالدولة، بطرح نتائج الطلاب فور اعتمادها مباشرة من وزير التعليم، ليتم طرحها لجميع الطلاب بمختلف المحافظات العراقية للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: