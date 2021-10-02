تعرف على مزايا منصة مدرستي السعودية ورابط التسجيل

مزايا منصة مدرستي، نظرًا للظروف الحالية التي تجتاح العالم أجمع من إجراءات خاصة بالتباعد الاجتماعي وتقليل الاختلاط قدر الإمكان نتيجة لظروف جائحة فيروس كورونا، وأسباب أخرى كذلك متعلقة بالتقدم التكنولوجي الحالي وغيرها، كل هذا أدى إلى ضرورة التفكير في حلول مبتكرة خاصة بالتعليم عن بعد ومن بين تلك الحلول منصة مدرستي السعودية التي تعتبر طفرة في عالم التعليم الجيد. مزايا منصة مدرستي منصة مدرستي السعودية قد ساهمت وبشكل ملحوظ في الحفاظ على رحلة التعليم في المملكة وهذا ما أكده الخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى أولياء المرور من خلال ملاحظاتهم لمستوى أبنائهم.

عدد الطلاب المستفيدين من المنصة يتخطى الستة ملايين طالب وطالبة.

وعدد المعلمين والمعلمات على المنصة 525 ألف ما يعني توفير كفاءات على أعلى مستوى.

ويقدم عليها يوميًا ما يفوق 250000 فصل دراسي افتراضي.

بالإضافة إلى أن أولياء الأمور لديهم إمكانية التفاعل مع القادة التعليميين والتربويين والاطمئنان على أبنائهم.

ولأهميتها الكبيرة انتشرت بسرعة كبيرة بين الأوساط الطلابية وأولياء الأمور وتصدر الحديث عنها الصحف والمواقع بمجرد إطلاقها.

مما سبق يتضح أن مدرستي أحد أهم الحلول التعليمية الإلكترونية دوليًا وليس فقط في المملكة.

مما دفع منظمة اليونيسكو لاختيار المملكة العربية السعودية من بين أفضل أربعة نماذج عالمية فيما يخص التعليم الإلكتروني. رابط المنصة وساعات العمل بها يستطيع طلاب المملكة الاستفادة من مزايا منصة مدرستي عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لها.

ويكون تسجيل الدخول للمرة الأولى بالنسبة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو طلاب الروضة عن طريق كلمة المرور الخاصة بهم في توكلنا.

أما المستخدم السابق فيستخدم كلمة المرور التي عينها للتطبيق بعد دخوله له أول مرة.

وفي حال نسيان كلمة المرور لا داعي للقلق تستطيع التواصل مع صفحة الدعم الفني للمنصة للمساعدة.

بعد ذلك يستطيع الطالب التواصل من خلال المنصة التي ترحب بهم وفقًا للمواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية.

فبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة تستقبلهم المنصة من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وللمرحلة الابتدائية والروضة للأطفال فتكون المواعيد من الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة مساءً وحتى السابعة مساءً. الوسوم

مزايا منصة مدرستي، نظرًا للظروف الحالية التي تجتاح العالم أجمع من إجراءات خاصة بالتباعد الاجتماعي وتقليل الاختلاط قدر الإمكان نتيجة لظروف جائحة فيروس كورونا، وأسباب أخرى كذلك متعلقة بالتقدم التكنولوجي الحالي وغيرها، كل هذا أدى إلى ضرورة التفكير في حلول مبتكرة خاصة بالتعليم عن بعد ومن بين تلك الحلول منصة مدرستي السعودية التي تعتبر طفرة في عالم التعليم الجيد. مزايا منصة مدرستي منصة مدرستي السعودية قد ساهمت وبشكل ملحوظ في الحفاظ على رحلة التعليم في المملكة وهذا ما أكده الخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى أولياء المرور من خلال ملاحظاتهم لمستوى أبنائهم.

عدد الطلاب المستفيدين من المنصة يتخطى الستة ملايين طالب وطالبة.

وعدد المعلمين والمعلمات على المنصة 525 ألف ما يعني توفير كفاءات على أعلى مستوى.

ويقدم عليها يوميًا ما يفوق 250000 فصل دراسي افتراضي.

بالإضافة إلى أن أولياء الأمور لديهم إمكانية التفاعل مع القادة التعليميين والتربويين والاطمئنان على أبنائهم.

ولأهميتها الكبيرة انتشرت بسرعة كبيرة بين الأوساط الطلابية وأولياء الأمور وتصدر الحديث عنها الصحف والمواقع بمجرد إطلاقها.

مما سبق يتضح أن مدرستي أحد أهم الحلول التعليمية الإلكترونية دوليًا وليس فقط في المملكة.

مما دفع منظمة اليونيسكو لاختيار المملكة العربية السعودية من بين أفضل أربعة نماذج عالمية فيما يخص التعليم الإلكتروني. رابط المنصة وساعات العمل بها يستطيع طلاب المملكة الاستفادة من مزايا منصة مدرستي عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لها.

ويكون تسجيل الدخول للمرة الأولى بالنسبة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو طلاب الروضة عن طريق كلمة المرور الخاصة بهم في توكلنا.

أما المستخدم السابق فيستخدم كلمة المرور التي عينها للتطبيق بعد دخوله له أول مرة.

وفي حال نسيان كلمة المرور لا داعي للقلق تستطيع التواصل مع صفحة الدعم الفني للمنصة للمساعدة.

بعد ذلك يستطيع الطالب التواصل من خلال المنصة التي ترحب بهم وفقًا للمواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية.

فبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة تستقبلهم المنصة من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وللمرحلة الابتدائية والروضة للأطفال فتكون المواعيد من الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة مساءً وحتى السابعة مساءً.

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