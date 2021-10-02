قائمة بأكثر مهاجمي البريميرليغ فعالية.. مفاجأة بمركز رونالدو

ووفق القائمة التي نشرتها صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فقد حلّ لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها، في المرتبة الأولى كأكثر المهاجمين فعالية أمام مرمى الخصم.

وذهبت المراكز من 2 إلى 10 لكل من اللاعبين: نيال موباي "برايتون"، دييغو غوتا "ليفربول"، لوكاس مورا "توتنهام هوتسبير"، داني إنجز "أستون فيلا"، باتريك بامفورد "ليدز يونايتد"، غابرييل خيسوس "مانشستر سيتي"، تيمو بوكي "نورويتش"، ايفان توني "برينتفورد"، برايان مبيمو "برينتفورد".

وكانت المفاجأة في القائمة، حلول البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد في المركز الأخير، حيث شكّل ضغطا على الفرق المنافسة التي لعب أمامها لـ2.7 دقيقة فقط لكل 90 دقيقة، في "البريميرليغ".

وأنجز اليونايتد آخر أغسطس الماضي، رسميا، عملية انتقال رونالدو من يوفنتوس، ليعود "الدون" مجددا إلى ملعب "أولد ترافورد"، في صفقة تتجاوز حاجز 20 مليون يورو بقليل.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان إنه "يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".

وسبق لرونالدو أن وصل إلى اليونايتد في عام 2003 في سن الـ18 قادما من سبورتينغ لشبونة وأمضى معه 6 مواسم، سجل خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققا لقب الدوري الممتاز 3 مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف 4 مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضا مع النادي الملكي.