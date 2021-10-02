ليفربول.. فيرجيل فان دايك يؤكد أن القادم أفضل

عبر المدافع الهولندي الدولي ومدافع فريق ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد إصابة أبعدته طويلا عن المستطيل الأخضر.

وأكد اللاعب فان دايك، الذي عاد إلى الملاعب بعد أن غاب معظم الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، إن لديه فرصة للتطور للأفضل مستقبلا.

وكان فان دايك، البالغ من العمر 30 عاما، قد غاب كذلك عن معظم مباريات بطولة أوروبا 2020 هذا العام والتي خرجت خلالها هولندا من دور 16 على يد جمهورية التشيك.

وشارك فان دايك في جميع مباريات ليفربول الست في الدوري الممتاز هذا الموسم والتي جمع منها 14 نقطة ولم يعرف خلالها طعم الهزيمة.

وقال فان دايك عبر موقعه ناديه الرسمي على الانترنت "أعتقد أنه يمكنني تقديم المزيد والمزيد.. أشعر بالارتياح وأن هناك دوما مجال للتطور للأفضل مستقبلا"، وفقا لرويترز.

وأضاف اللاعب الهولندي "أي شخص يفهم معنى التعرض لإصابة في الركبة تتسبب في غياب طويل عن الملاعب يعرف أن التعافي التام ربما يحتاج لعام كامل حتى بعد العودة للعب".

وأردف فان دايك قائلا "لكن كل شخص يختلف عن الآخر وكل إصابة تختلف عن الأخرى.. وأنا سعيد جدا بما حققته من تقدم حتى الآن رغم عدم اكتمال التعافي".

وسيلتقي ليفربول وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة في الدوري الممتاز حتى الآن مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني غدا الأحد.