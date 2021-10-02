العراق: إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وحظر التنقل يوم الاقتراع

جدة - نرمين السيد - كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات فى العراق، اليوم السبت، عن إجراءت طوارئ خاصة سيجرى تطبيقها فى يوم الاقتراع، والتى ستتضمن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وحظر التنقل بين المحافظات.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رئيس اللجنة الأمنية، الفريق الركن عبد الأمير الشمرى، خلال مؤتمر صحفى، إن "اللجنة أكملت جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع"، لافتًا إلى أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات". وأشار الشمرى إلى أن القوات الأمنية العراقية دخلت فى حالة تأهب، وأنه سيجرى حظر المركبات والمسيرات والتنقل بين المحافظات يوم الاقتراع، إضافة إلى إغلاق كافة المنافذ الحدودية والمطارات، وأنه سيتم فرض حظر تجوال عند الضرورة.

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