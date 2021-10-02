التعاون الإسلامى تدين استهداف الحوثيين للأحياء السكنية السعودية

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، استهداف ميليشا الحوثى الإرهابية لأحد الأحياء السكنية فى محافظة أحد المسارحة السعودية، بطائرة مسيرة مفخخة، والذى أسفر عن تضرر بعض المنازل نتيجة اعتراض الطائرة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أدان العثيمين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثى الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة، مشيدًا فى الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التى تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها. كما جدد الأمين العام دعوته إلى المجتمع الدولى لاتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثى والموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامى الثابت الذى يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب". وأكد العثيمين، على تأييد منظمة التعاون الإسلامى ومساندتها لكافة الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثى الإرهابية فى سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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