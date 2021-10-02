demc.jaf.mil.jo رابط تسجيل طلبات الانتقالات بين الجامعات والتخصصات الأردنية 2021-2022

demc.jaf.mil.jo رابط تسجيل طلبات الانتقالات بين الجامعات الأردنية والتخصصات في الجامعات الأردنية وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي الجمعة الأول من أكتوبر 2021 نتائج القبول الموحد لقبول الجامعات الأردنية للعام الأكاديمي الجديد 2021-2022، حيث تعلن الوزارة الموعد والمدة المقررة لإعلان موعد تسجيل الانتقالات بين التخصصات والجامعات.

وزارة التعليم العالي 2021

حيث قامت وزارة التعليم العالي الأردنية أمس الجمعة عن إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية حسب التخصصات التي قام الطلاب الناجحين في توجيهي 2021 بالتسجيل فيه في الفرع العلمي والأدبي، وتسلم الطلاب رسائل نصية على الهواتف النقالة لهم نتائج القبول في الجامعات بينما بحث الآخرين عن موعد تسجيل الانتقالات بين الجامعات ومواعيد تسجيل إساءة الاختيار للعام الدراسي المقبل.

مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية الموعد المقرر لدخول الطلاب لتغيير التخصصات التي قاموا بتسجيلها من قبل والذي يكون حسب الشواغر المقررة في كل جامعة، حيث يقوم الطلاب بطلب الالتحاق إلى عدد من الجامعات، وفي حال لم يقم أحد من الطلاب المقبولين فيها بالحضور واستكمال إجراءات الحضور والانتظام والمصروفات فيها يمكن للمتقدمين حينئذ من الدخول في أماكن الطلاب الآخرين.

موعد تسجيل الانتقالات وإساءة الاختيار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد المقرر لبداية تسجيل الطلاب للانتقالات بين الجامعات في الشواغر فيها والذي يبدأ مساء السبت 2 أكتوبر 2021 في تمام الساعة السادسة مساء ويستمر حتى الخامس من أكتوبر 2021 في منتصف الليل، بينما أعلنت وزارة التعليم العلي موعد تسجيل إساءة اختيار الجامعات الأردنية في الأسبوع المقبل.

يقوم الطلاب بالدخول ابتداء من السادسة مساء السبت على رابط تسجيل الانتقالات بين الجامعات والتخصصات بوزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية. يكون على الطالب كتابة نفس البيانات التي قام بتسجيلها عند تقديم المكرمة. يبدا بكتابة الرقم الوطني ورقم الدفع. يتم اتباع الخطوات المطلوبة وكتابة جميع البيانات. من الهام ان يقوم الطالب بتسجيل الطلبات الجديدة والتخصصات التي يرغب في الالتحاق بها. يقوم الطالب بحفظ الرغبات قبل أن يتم تسجيل الخروج.

خطوات تسجيل demc.jaf.mil.jo تسجيل طلبات الانتقالات بين الجامعات والتخصصات الأردنية