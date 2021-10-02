جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021 | المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات في مصر

جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021، تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من قِبل الآلاف من المواطنين من أجل الاستعلام عن جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021 في الشتاء، وذلك حيث تقوم الحكومة المصرية عبر مجلس الوزراء بالإعلان عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم وذلك منذ بداية انتار فيروس كورونا في العالم كله وفي مصر بالتحديد، وذلك في ظل القرارات الخاصة بالحكومة المصرية والتي تحافظ على سلامة جميع المواطنين ومنع الازدحام في الشوارع وفي المحال التجارية، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمواعيد الجديدة الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات.جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021
مع بداية فصل الشتاء في مصر وتزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في مصر حول جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021 وذلك بداية من شهر أكتوبر لعام 2021، حيث قامت رئاسة الوزراء في الحكومة المصرية بالإعلان عن المواعيد الرسمية الخاصة بفتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات والمطاعم والتي جاءت كالآتي:-
|المحلات التجارية
|يتم فتحها من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا في جميع أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة يتم فتحها من الساعة السابعة وحتى الساعة الحادية عشر مساءًا.
|أيام الأعياد والاحتفالات الرسمية
|يتم غلق المحالات التجارية في الساعة الحادية عشر مساءًا بدلًا من العاشرة.
|المولات والمطاعم والكافيهات
|يتم فتح المطاعم والكافيهات والمولات بداية من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
|أيام الأعياد والاحتفالات الرسمية
|يبدأ عمل المطاعم والمولات والكافيهات من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
بعدما تعرفنا على جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021 في الشتاء والتي تم العمل بها بداية من يوم الخميس الماضي الموافق 1 أكتوبر أكدت الحكومة المصرية على وجود بعض الاستثناءات التي تعمل على مدار 24 ساعة، ومنها:-
- الصيدليات.
- السوبر ماركت ومحلات البقالة.
- محلات بيع الخبز وأسواق الخضار والفواكه.
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جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021، تشتعل محركات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من قِبل الآلاف من المواطنين من أجل الاستعلام عن جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021 في الشتاء، وذلك حيث تقوم الحكومة المصرية عبر مجلس الوزراء بالإعلان عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم وذلك منذ بداية انتار فيروس كورونا في العالم كله وفي مصر بالتحديد، وذلك في ظل القرارات الخاصة بالحكومة المصرية والتي تحافظ على سلامة جميع المواطنين ومنع الازدحام في الشوارع وفي المحال التجارية، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمواعيد الجديدة الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات.جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021
مع بداية فصل الشتاء في مصر وتزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في مصر حول جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021 وذلك بداية من شهر أكتوبر لعام 2021، حيث قامت رئاسة الوزراء في الحكومة المصرية بالإعلان عن المواعيد الرسمية الخاصة بفتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات والمطاعم والتي جاءت كالآتي:-
|المحلات التجارية
|يتم فتحها من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا في جميع أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة يتم فتحها من الساعة السابعة وحتى الساعة الحادية عشر مساءًا.
|أيام الأعياد والاحتفالات الرسمية
|يتم غلق المحالات التجارية في الساعة الحادية عشر مساءًا بدلًا من العاشرة.
|المولات والمطاعم والكافيهات
|يتم فتح المطاعم والكافيهات والمولات بداية من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
|أيام الأعياد والاحتفالات الرسمية
|يبدأ عمل المطاعم والمولات والكافيهات من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
بعدما تعرفنا على جدول مواعيد غلق المحلات التجارية 2021 في الشتاء والتي تم العمل بها بداية من يوم الخميس الماضي الموافق 1 أكتوبر أكدت الحكومة المصرية على وجود بعض الاستثناءات التي تعمل على مدار 24 ساعة، ومنها:-
- الصيدليات.
- السوبر ماركت ومحلات البقالة.
- محلات بيع الخبز وأسواق الخضار والفواكه.
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