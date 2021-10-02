أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية

توقعات بهطول امطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية الغربية وعلى المناطق الساحلية و الهضاب الداخلية خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته الجوية إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة وتصاحبها العواصف الرعدية على وادي وهضاب محافظات المهرة وحضرموت وشبوة .
ولفت إلى أن الأمطار ستمتد غرباً باتجاه محافظتي ابين والبيضاء والمحافظات الجنوبية الغربية وخاصة محافظات لحج ، تعز ، إب ، الضالع.
وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية و الجنوبية وكذلك الغربية المرتفعات الداخلية المقابلة لها.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .
كما نبه من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية .
وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي ، في إب: 1.4 ،سيؤن : 1.4 ،صرفيت : 0.1 .
كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية.
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