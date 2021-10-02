أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 7 مواطنين بقصف للعدوان على صعدة

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استشهاد وإصابة 7 مواطنين بقصف للعدوان على صعدة

استشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون اليوم بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة. استشهاد وإصابة 7 مواطنين بقصف للعدوان على صعدةاستشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون اليوم بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي استهدف بقصف مدفعي منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار العدو السعودي في استهداف المناطق الآهلة بالسكان منذ ما يقارب سبع سنوات في ظل صمت دولي معيب.



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