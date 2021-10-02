انتقادات لاذعة لمدرب "الفراعنة" بسبب تشكيلة "المفاجآت"

انتقادات لاذعة طالت المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعدما أعلن قائمة الفراعنة النهائية استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا بتصفيات كأس العالم وسط مفاجآت بالجملة.

وأعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش اختيار 24 لاعبا لتمثيل المنتخب المصري والدخول في معسكر مغلق لمواجهة منتخب ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادم بقطر "2022".

وشهدت قائمة المدرب البرتغالي الرسمية الأولى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استبعد كيروش 11 لاعبا من عناصر منتخب مصر كان أبرزهم محمد شريف مهاجم الأهلي وصاحب هدفي الفراعنة أمام ليبيريا بالمواجهة الودية التحضيرية لمباراة ليبيا.

محمد شريف لم يكن المستبعد الوحيد الذي أثار غيابه عن قائمة الفراعنة جدلا واسعا ولكن غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي أثار دهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما وأن اللاعب كان يشارك أساسيا في حقبة حسام البدري المدرب السابق لمنتخب مصر.

واستبعد المدرب البرتغالي أيضا كلا من محمد حمدي وعلي جبر وأحمد توفيق لاعبي بيراميدز، بالإضافة إلى مصطفى فتحي جناح الزمالك و مهند لاشين وأحمد سمير لاعبا فريق طلائع الجيش، ومن المحترفين تقرر استبعاد سام مرسي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان.

ويعلق عبد الحميد فراج الناقد الرياضي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" على أول قائمة رسمية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش وتعرض المدير الفني للمنتخب المصري لانتقادات بشأن الاختيارات الأولى.

ويقول فراج: "انتقاد اختيارات المدير الفني أصبحت سمة سائدة مع كل إعلان قائمة لمنتخب مصر سواء الجهاز الفني الحالي بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أو الأجهزة السابقة".

ويكشف الناقد الرياضي السبب وراء استبعاد عدد من نجوم منتخب مصر البارزين بالقول: "المصادر داخل الجهاز الفني تؤكد أن القياسات البدنية السبب في استبعاد بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ولكن في رأيي أن القرار في النهاية بيد المدرب وعلى الجميع احترامه".

ويسترسل عبد الحميد فراج: "كيروش مدرب جديد ولا نعلم حتى الآن طريقة لعبه فنيا وربما تظهر الطريقة في مباراتي ليبيا وتتضح معها أسباب اختياراته الفنية واستبعاده لبعض اللاعبين".

وينهي الناقد الرياضي تصريحاته معلقًا: "أريد أن أوجه رسالة لكل الجماهير بمختلف ميولها وهي دعم ومساندة الجهاز الفني للمنتخب خاصة في تلك الفترة نظرا لأهمية مباراتي ليبيا في تحديد شكل المنافسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022".

الجدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهة ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ضمت في حراسة المرمى كلا من محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي، و في خط الدفاع أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمود حمدي "الونش"، ياسر ابراهيم، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق و أحمد فتحي.

وضم كجروش في خط الوسط محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و بجواره عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد سيد "زيزو"و محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي و بمركز المهاجم الصريح جاء الثنائي أحمد حسن "كوكا" و مصطفى محمد.