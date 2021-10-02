رئيس أذربيجان: مستعدون للحوار مع أرمينيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الآذرى إلهام علييف، اليوم السبت، عن استعداده للجلوس مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، لتطبيع العلاقات الثنائية بين باكو ويريفان، مستبعدًا فى الوقت ذاته منح الأرمن الذين يعيشون فى إقليم كاراباخ وضعًا خاصًا أو حكمًا ذاتيًا، بعد انتهاء حرب استمرت 44 يومًا للسيطرة على هذا الإقليم.





وتحل هذا الأسبوع ذكرى مرور أول عام على الحرب فى إقليم ناغورنى قره باغ، والتى انتهت بخسارة أرمينيا للسيطرة على 70% تقريبا من الإقليم المتنازع عليه بين البلدين منذ 30 عامًا.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كشف علييف عن استعداده للحوار مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيا، مؤكدًا أن "المحادثات والاتصالات بدأت على مستوى نواب رؤساء الوزراء بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، بهدف استئناف المباحثات. وقد اجتمع وزراء الخارجية حديثًا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة منذ انتهاء الحرب، واعتقد أنه كان بناء وواعد للغاية".

وأضاف: "موقفنا لا يزال نفسه بعد الحرب. نريد إقامة علاقات طبيعية مع أرمينيا تقوم على الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضى. نحن مستعدون فورًا لبدء عملية ترسيم حدودنا. كما أننا أكدنا موقفنا بشأن العمل مع أرمينيا من أجل اتفاق سلام مستقبلى. أشرنا فى كثير من المناسبات إلى هذه المبادرات، لكننا لم نتلق للأسف ردًا إيجابيًا من الجانب الأرمينى".

وأشار الرئيس الآذرى إلى أن "هذا أمر مهم للغاية لأننا لا نزال نرى ونسمع من الطبقة السياسية الأرمينية تصريحات عن الثأر وخطط فى المستقبل للحصول على أراضى تنتمى بموجب التاريخ والقانون الدولى لأذربيجان. وعلى مدار 30 عاما من المفاوضات كان موقفنا بناء للغاية وما قلناه هو إننا لا نمانع منح الأرمينيين الذين يعيشون فى أذربيجان نوعا من الحكم الذاتى. لكن أرمينيا دأبت على رفض ذلك، وأصرت على الانفصال بالنسبة لما تطلق عليه ناغورنى قره باغ".

وتابع: "لكن الآن وبعد انتهاء الحرب وتسوية النزاع، لم يعد هذا موقفى فقط، بل يتبناه أغلب المجتمع الدولى، فلا مجال للحديث عن كيان غير موجود. لا وجود لناجورنو كاراباخ. ليس لدينا هذا التقسيم الإدارى على أراضينا.

وشدد الرئيس الآذرى على أن"الـ25 ألف أرمينى الذين يعيشون فى منطقة ناغورنى قره باغ، وتحت مسئولية قوات حفظ السلام الروسية اليوم هم مواطنون آذريون، لديهم نفس الحقوق والامتيازات وعليهم نفس مسئوليات أى مواطن آذرى بغض النظر عن الدين أو العرق".

وعن السجناء، قال علييف: "أود أن أوضح أمراً بشأن أسرى الحرب. وفقا للمعاهدات الدولية، نتحدث عن أشخاص أسروا خلال الحرب وقد أعدناهم جميعا بعد انتهائها. أما هؤلاء المعتقلين حالياً فلا ينتمون لهذه الفئة لأنهم أرسلوا إلى الأراضى المحررة بعد أسبوعين من انتهاء الحرب. 62 فردا ارتكب بعضهم جرائم وهاجموا جنودنا وقتلوا أربعة منهم. لذا فهم ليسوا أسرى حرب، إنهم إرهابيون أعضاء تنظيم تخريبى تم إرسالهم لاستهداف المدنيين والعسكريين الآذريين. ورغم ذلك أعدنا عدد منهم فى بادرة لتأكيد حسن النية".

وتابع: "فيما يخص خرائط الألغام التى زرعتها أرمينيا فى الأراضى التى كانت محتلة، وهى بمئات الآلاف، فقد طلبنا هذه الخرائط لكن الحكومة الأرمينية نفت امتلاكها لها. وأصيب وقتل 150 مدنيا وعسكريا منذ انتهاء الحرب بسبب رفض الأرمينيين منحنا تلك الخرائط. سلمونا القليل منها فقط منذ فترة قصيرة لكن دقتها لا تتجاوز 25%. ما نريده هو أن تسلمنا أرمينيا الخرائط التى تحوى الأماكن الدقيقة للألغام. إذا أظهروا حسن نية فبالطبع سنتعامل على هذا الأساس".