الأمن اللبنانى يوقف عصابة تهريب بشر من سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، قالت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية، فى بيان، إن "معلومات توافرت إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بين بلدتى شدرا والخالصة فى عكار، سيرًا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة".
وأضاف البيان، أن "إحدى الدوريات تمكنت من توقيف سيارة (فان) عند معبر الكنيسة فى بلدة شدرا، وفى داخله السائق اللبنانى و8 رجال وامرأتين و4أولاد، جميعهم من التابعية السورية".
يذكر أن عدد النازحين السوريين فى لبنان تجاوز المليون و500 ألف شخص، فيما يطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.
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